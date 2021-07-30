В августе в Сочи планируют отдохнуть более 850 тыс. туристов

СОЧИ, 30 июля. /ТАСС/. Свыше 850 тыс. гостей намерены провести свой отдых в Сочи в августе. Такой прогноз делают власти, отмечая, что цифра может увеличиться, сообщила журналистам глава департамента курортов администрации Сочи Светлана Батяйкина.

"В среднем загрузка августа прогнозируется на уровне 850,9 тыс. гостей. Цифра пока предварительная. И по мере того, насколько эффективно мы будем вести разъяснительную кампанию <…> уверены, что количество гостей будет увеличиваться", - сказала она.

С 1 января в Сочи отдохнули 4,13 млн гостей. На начало августа власти отмечают небольшое гостей снижение в коллективных средствах размещения, но вместе с тем, по словам Батяйкиной, растет число туристов, которые останавливаются вне отелей и гостиниц.

Пункты вакцинации на базе отелей

Батяйкина также заявила, что на базе отелей и санаториев в городе могут появиться 11 пунктов вакцинации. "Наши объекты размещения, имеющие медицинские лицензии, выразили готовность открыть на базе санаториев пункты вакцинации. Точное число [пунктов] не скажу, но 11 объектов размещения сдали заявки, Минздрав их рассматривает", - сказала Батяйкина.

Первым объектом санаторно-курортной отрасли, где появился пункт вакцинации, стал гостиничный комплекс "Жемчужина". Привиться там могут как гости курорта, так и жители того района, добавила глава департамента.

Ранее она сообщила, что Сочи потребуется порядка 50 тыс. доз вакцины, чтобы охватить прививочной кампанией приезжающих на отдых гостей.

Батяйкина добавила, что в настоящее время в Сочи достаточно прививочных пунктов и вакцины от коронавируса, поэтому у туристов не возникнет проблем с вакцинацией. "Пунктов вакцинации более чем достаточно, перебоев с вакциной в городе нет. И в течение трех дней гость вполне комфортно сможет вакцинироваться. Учитывая, что сейчас мы будем открывать пункты вакцинации еще и на базе санаториев, думаю, с этим проблем не возникнет", - сказала Батяйкина.

Она добавила, что в Сочи возобновили работу мобильные группы, которые будут мониторить соблюдение постановления губернатора и предписаний Роспотребнадзора в санаторно-курортной отрасли. Те гости, которые заселились с 1 августа в отели и санатории Краснодарского края, подписали добровольное согласие на вакцинацию, но не сделали прививку в течение трех дней, могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 30 тыс. рублей, добавила Батяйкина.

Сейчас в Сочи работают порядка 30 пунктов вакцинации, планируются к открытию дополнительные пункты на центральном рынке и в здании цирка.

О вакцинации туристов

С 1 августа при заселении в санатории, отели и гостиницы Кубани у гостей будут требовать медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении первого этапа вакцинации, в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня вселения. Требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно.