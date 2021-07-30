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В августе в Сочи планируют отдохнуть более 850 тыс. туристов

Власти города уверены, что количество гостей увеличится

СОЧИ, 30 июля. /ТАСС/. Свыше 850 тыс. гостей намерены провести свой отдых в Сочи в августе. Такой прогноз делают власти, отмечая, что цифра может увеличиться, сообщила журналистам глава департамента курортов администрации Сочи Светлана Батяйкина.

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"В среднем загрузка августа прогнозируется на уровне 850,9 тыс. гостей. Цифра пока предварительная. И по мере того, насколько эффективно мы будем вести разъяснительную кампанию <…> уверены, что количество гостей будет увеличиваться", - сказала она.

С 1 января в Сочи отдохнули 4,13 млн гостей. На начало августа власти отмечают небольшое гостей снижение в коллективных средствах размещения, но вместе с тем, по словам Батяйкиной, растет число туристов, которые останавливаются вне отелей и гостиниц.

Пункты вакцинации на базе отелей

Батяйкина также заявила, что на базе отелей и санаториев в городе могут появиться 11 пунктов вакцинации.  "Наши объекты размещения, имеющие медицинские лицензии, выразили готовность открыть на базе санаториев пункты вакцинации. Точное число [пунктов] не скажу, но 11 объектов размещения сдали заявки, Минздрав их рассматривает", - сказала Батяйкина. 

Первым объектом санаторно-курортной отрасли, где появился пункт вакцинации, стал гостиничный комплекс "Жемчужина". Привиться там могут как гости курорта, так и жители того района, добавила глава департамента. 

Ранее она сообщила, что Сочи потребуется порядка 50 тыс. доз вакцины, чтобы охватить прививочной кампанией приезжающих на отдых гостей. 

Батяйкина добавила, что в настоящее время в Сочи достаточно прививочных пунктов и вакцины от коронавируса, поэтому у туристов не возникнет проблем с вакцинацией.  "Пунктов вакцинации более чем достаточно, перебоев с вакциной в городе нет. И в течение трех дней гость вполне комфортно сможет вакцинироваться. Учитывая, что сейчас мы будем открывать пункты вакцинации еще и на базе санаториев, думаю, с этим проблем не возникнет", - сказала Батяйкина. 

Она добавила, что в Сочи возобновили работу мобильные группы, которые будут мониторить соблюдение постановления губернатора и предписаний Роспотребнадзора в санаторно-курортной отрасли. Те гости, которые заселились с 1 августа в отели и санатории Краснодарского края, подписали добровольное согласие на вакцинацию, но не сделали прививку в течение трех дней, могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 30 тыс. рублей, добавила Батяйкина. 

Сейчас в Сочи работают порядка 30 пунктов вакцинации, планируются к открытию дополнительные пункты на центральном рынке и в здании цирка. 

О вакцинации туристов 

С 1 августа при заселении в санатории, отели и гостиницы Кубани у гостей будут требовать медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении первого этапа вакцинации, в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня вселения. Требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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