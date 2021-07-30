Севфлот и РГО установили мемориалы на четырех захоронениях времен войны на острове Кильдин

МУРМАНСК, 30 июля. /ТАСС/. Экспедиция Северного флота и Русского географического общества (РГО) завершила работу по поиску и обследованию воинских захоронений периода Великой Отечественной войны на острове Кильдин в Баренцевом море, сообщили в пятницу в пресс-службе флота. Ее участники установили мемориальные таблички и памятники в местах четырех захоронений павших бойцов.

"Всего у нас было четыре паспорта воинских захоронений, нам удалось установить их местоположение, а также имена захороненных там бойцов. Были установлены мемориальные таблички и памятники, есть именные, есть один неизвестный", - сказала руководитель военно-мемориальной службы штаба материально-технического обеспечения Северного флота Ирина Каракян.

В пресс-службе флота пояснили, что на острове находятся несколько десятков воинских захоронений. Военно-мемориальной службой штаба материально-технического обеспечения Севфлота проводится работа по их паспортизации и содержанию в надлежащем состоянии. Во время войны на острове действовали пункты наблюдения, береговые артиллерийские батареи и военный аэродром. Кильдин защищал вход в Кольский залив, где располагались пункты базирования Северного флота и главный порт - Мурманск, в который приходили суда союзных конвоев по программе ленд-лиза.