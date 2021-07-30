Пациентов со СМА в Свердловской области обеспечили лекарствами до апреля 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Все пациенты со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Свердловской области обеспечены препаратами до апреля 2022 года, сообщил в пятницу журналистам в Екатеринбурге председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко.

"Все пациенты со СМА в регионе обеспечены препаратами "Нусинерсен" ("Спинраза") или "Рисдиплам" до конца 2021 года и на первый квартал 2022 года", - сказал он.

Еще один препарат, применяемый в терапии СМА, - "Золгенсма" - назначается только пациентам в возрасте до 2 лет со спинальной мышечной атрофией I типа. Как только в регионе появляется пациент, который подходит под критерии для назначения препарата, он будет обеспечен им.

"Компания-поставщик и производитель обязуются доставить препарат в течение 10 дней после решения экспертного совета о назначении препарата", - отметил Ткаченко.

По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, в области около 300 детей с диагнозом СМА и в пределах 1 тыс. - с остальными редкими тяжелыми заболеваниями. "Работа с этими детьми и семьями разворачивается через создающуюся систему хосписов, через обучение родителей", - сказал он.