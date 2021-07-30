Институт нацпамяти назвал циничным актом установку памятников дружбы народов Украины и РФ

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Институт национальной памяти Украины считает, что восстановление и установка памятников в честь дружбы украинского и русского народов являются "циничным актом". Об этом говорится в ответе института на запрос украинской службы "Радио Свобода" (признано в России СМИ-иноагентом).

"Установка/восстановление любых памятных знаков в честь "дружбы народов" неуместно и может быть расценено как циничный акт", - говорится в сообщении. Измениться такой подход, заявили в институте, может после принесения Россией "официальных извинений и уплаты репараций".

В начале июля по решению Киевсовета демонтировали установленный в столице в 2001 году памятный знак в честь дружбы между Киевом и Москвой. Памятный знак находился в сквере на улице Маршала Якубовского на территории Голосеевского района столицы, который ранее назывался Московским.