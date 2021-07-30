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Кабмин выделит более 2,5 млрд рублей на улучшение качества воздуха в трех городах

Средства получат Забайкальский край, Кузбасс и Омская область

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство выделит дополнительные деньги на мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу в Новокузнецке, Омске и Чите. Об этом на заседании кабмина в пятницу объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"На мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу в трех городах - это Новокузнецк, Омск и Чита - выделим дополнительно в текущем и следующем годах более 2,5 млрд рублей", - сказал председатель правительства. По его словам, "средства на это получат Забайкальский край, Кемеровская область - Кузбасс и Омская область".

В России реализуется федеральный проект "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"), цель которого - снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в федеральный проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров России: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

На заседании премьер-министр также сообщил о планах оказать дополнительную финансовую поддержку Хабаровскому краю на общую сумму около 460 млн рублей.

"Для этого перераспределим средства внутри программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа". Хабаровский край сможет направить эти ресурсы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Комсомольске-на-Амуре и приобретение коммунальной техники для него", - уточнил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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