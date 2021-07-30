Изучение русского языка включили в школьную программу Вьетнама

ХАНОЙ, 30 июля. /ТАСС/. Изучение русского языка во вьетнамских школах будет возобновлено после многолетнего перерыва. Как сообщило в пятницу Вьетнамское информационное агентство, наряду с английским, китайским, французским и японским он вошел в программу обучения иностранным языкам в общеобразовательных школах, утвержденную министерством образования и профессиональной подготовки республики.

Согласно циркуляру ведомства, эти языки будут преподаваться с 3-го по 12-й классы в качестве первого иностранного языка в объеме четыре урока в неделю для начальных классов и по три урока в неделю для средней школы и старших классов.

Вьетнамская школьная программа предполагает изучение школьниками в обязательном порядке одного иностранного языка и одного дополнительного языка по выбору. Первый иностранный язык является обязательным предметом с 3-го по 12-й класс, а второй иностранный язык включается в программу обучения с 6-го по 12-й класс.

С 1945 года после создания современного вьетнамского государства русский язык учили почти во всех школах и высших учебных заведениях Вьетнама. Тысячи вьетнамских студентов ежегодно отправлялись на обучение в вузы Советского Союза и России. Многие из выпускников советских и российских вузов занимали и продолжают поныне занимать высокие посты в государственных структурах Вьетнама. После распада СССР в последние десятилетия в силу ряда объективных и субъективных факторов наблюдалось значительное падение интереса местной молодежи к изучению русского языка. Однако теперь ситуация кардинально изменилась и русский язык начал активно возвращать себе утраченные позиции по мере расширения по всем направлениям отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.

Во Вьетнаме русскому языку обучают примерно в четырех десятках средних и высших учебных заведений. Во всей стране насчитывается более 250 учителей и преподавателей русского языка. Важную роль в поддержке преподавания и в продвижении русского языка во Вьетнаме играет Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Ханое. Его специалисты оказывают вьетнамским русистам необходимую методическую помощь в повышении квалификации преподавателей, в разработке обучающих программ, в написании национально ориентированных современных учебных пособий по русскому языку и во всех других вопросах, связанных с преподаванием русского языка во Вьетнаме.