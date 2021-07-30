Росмолодежь до конца года запустит мобильное приложение для молодых соотечественников

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Росмолодежь планирует запустить мобильное приложение к автоматизированной информационной системе (АИС) "Молодые соотечественники" для общения и взаимодействия молодых людей. Об этом в пятницу на церемонии открытия Международного молодежного форума российских соотечественников, проживающих за рубежом, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Павел Абрамов.

АИС "Молодые соотечественники" - интерактивная платформа для сотрудничества, общения и развития сообщества молодых соотечественников, проживающих за рубежом. Ресурс позволяет анализировать и формировать предложения по развитию позитивной атмосферы в среде молодых соотечественников.

"[Была высказана] инициатива о развитии системы АИС "Молодые соотечественники", которой мы сейчас активно занимаемся. <…> И в конце года, в октябре-ноябре, планируется запуск приложения АИС "Молодые соотечественники", которое, наверное, популяризирует эту систему, упростит общение и регистрацию этой системы. В целом упростит взаимодействие с этой системой", - сказал он.

Абрамов отметил, что идея создания этого приложения была высказана на церемонии закрытия международного молодежного форума "Евразия Global" в 2020 году. Позже на онлайн-конференции молодых соотечественников "из 20.20 в 20.21" в 2020 году, как отмечает пресс-служба платформы, участники внесли предложения по усовершенствованию платформы, которые касались образовательных курсов, проведения интерактивов, наполнения справочника соотечественника, размещения информации о грантовой поддержке для российских соотечественников и многого другого. По итогам была создана действующая фокус-группа активистов для развития платформы, а также для дальнейшей работы внутри своих стран. В состав фокус-группы входят около 15 человек, среди них представители Азербайджана, Грузии, Беларуси, Великобритании, Италии, США, Украины, Латвии, Эстонии и Португалии.

Как отмечает пресс-служба платформы, на данный момент в АИС "Молодые соотечественники" зарегистрировано почти 2 тыс. пользователей из более чем 100 стран. Из них более 87% пользователей - это люди в возрасте от 18 до 40 лет. За время работы платформы поступило около 230 обращений через обратную связь: предложения о сотрудничестве, обращения о размещении новостных материалов и анонсов, вопросы и предложения по работе платформы, а также вопросы о Международном молодежном форуме российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Ранее руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев сообщал, что молодые соотечественники, которые проживают за рубежом, нуждаются в собственной платформе для коммуникации, потому что интересы, которые их объединяют, формируют сообщество молодых людей. Он также отмечал, что решение о создании платформы "Молодые соотечественники" было принято несколько лет назад и принадлежит министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Глава Росмолодежи считает, что информационная система не только облегчит коммуникацию между людьми в разных странах, у нее есть образовательная функция.

О форуме

Международный молодежный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом, проходит в трех городах России - Москве, Самаре и Волгограде с 29 июля по 6 августа. Целью форума является подведение итогов деятельности сообщества молодых соотечественников, проживающих за рубежом, за 2017-2020 годы и придание нового импульса развитию сообщества с учетом федеральной и региональной российской молодежной повестки. Программа форума включает деловую, культурную и досуговую составляющие даже во время движения на теплоходе по маршруту Самара - Волгоград.