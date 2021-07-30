Рязанский губернатор заявил, что спортивные центры с бассейнами откроют по всему региону

ТАСС, 30 июля. Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) с бассейнами в ближайшие годы появятся во всех муниципальных образованиях Рязанской области. Об этом в ходе осмотра нового ФОКа в Шилово заявил губернатор региона Николай Любимов, сообщается в пятницу на сайте правительства Рязанской области.

"Сегодня в большей части муниципалитетов уже есть современные физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами. ФОКи будут в каждом районном центре Рязанской области. Таких у нас осталось шесть, и это наша задача на ближайшие несколько лет", - приводятся в сообщении слова губернатора, срок строительства объектов в правительстве региона не уточняется.

Как отметил глава области, сегодня действующие в районах 17 спорткомплексов очень востребованы, секции в них посещают более 7,3 тыс. человек. Учреждения позволяют людям в отдаленных территориях заниматься плаванием, волейболом, футболом, дзюдо, боксом, самбо, тхеквондо, гимнастикой, лыжами, настольным теннисом.

"В этом году начнем строить новый современный спорткомплекс в р. п. Сараи. Правительство РФ уже выделило 200 млн рублей на реализацию проекта. Очень большую роль в определении приоритетов сыграла активность жителей, спортсменов, родителей, которые обращались с просьбами и требованиями к местной власти, и администрация муниципального образования раньше всех подготовила проектно-сметную документацию. В высокой степени готовности ПСД еще в двух районах, и у них тоже есть большие шансы попасть в финансирование этого года", - добавил глава региона.