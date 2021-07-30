Власти ФРГ ужесточат правила въезда в страну

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Германии приняло новые правила въезда в страну в условиях пандемии. С 1 августа прибывающие будут обязаны предъявить результаты теста на коронавирус, подтверждение прививки или справку о выздоровлении, сообщила в пятницу журналистам представитель кабмина Ульрике Деммер.

"Все путешествующие с 1 августа будут обязаны предъявить свидетельство о прививке, тесте или справку о выздоровлении", - говорится в распоряжении. Причем из так называемых зон распространения вариаций результат теста должны будут иметь и вакцинированные, и перенесшие коронавирус.

Новые правила призваны не допустить стремительного распространения коронавируса в стране после возвращения многих немцев из отпусков. Они касаются всех путешествующих старше 12 лет на самолетах, поездах, автомобилях или прибывающих по морю.

Правительство с 1 августа вводит две категории стран - зоны с повышенным риском распространения коронавируса и зоны распространения вариаций. Тот, кто прибывает из государств, относящихся ко второй категории, будет обязан уходить на 14-дневный карантин вне зависимости от результата теста, а также того, привит он или уже перенес коронавирус. Приезжающие из стран первой категории должны будут находиться на карантине 10 дней, при предъявлении отрицательного теста им будет разрешено выйти из него на пятый день. Исключением будут вакцинированные и выздоровевшие.