На Ставрополье в 2021 году решат проблему водоснабжения 107 тыс. жителей

СТАВРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Реконструкция и строительство водоводов позволит в 2021 году обеспечить качественным и стабильным водоснабжением 107 тыс. человек на Ставрополье. Работы проведут на объектах в 12 округах края, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края.

"В 2021 году в 12 округах края планируется проведение работ на 16 объектах водоснабжения. Это позволит решить вопрос с водоснабжением для 107 тыс. человек. Предполагается выполнить замену, реконструкцию и строительство водоводов и водопроводных сетей общей протяженностью 91,6 км", - говорится в сообщении.

Ранее во время прямой линии с жителями края губернатору Владимиру Владимирову поступило много сообщений о проблемах с водоснабжением, ежегодно летом десятки сел остаются без воды. "В большинстве случаев обращения в связи с аварийными ситуациями обусловлены увеличением нагрузки на систему водоснабжения - в летний период она возрастет на 20%. Старые и изношенные сети водоснабжения не всегда справляются с этим объемом", - пояснили в пресс-службе.

Во время рабочей встречи с врио гендиректора "Ставрополькрайводоканал" Вячеславом Акимовым губернатор поручил составить карту проблемных точек, обращения граждан станут основой краевой программы по развитию водоснабжения на период до 2024 года. "Мы обязаны решить все вопросы по воде, которые поднимают земляки. Во многих случаях для этого потребуется время. Но у людей должно быть точное понимание сроков проведения работ: они должны знать, когда вода у них будет, видеть, что их вопрос решается", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

На Ставрополье ранее была проведена инвентаризация качества воды, предоставляемой жителям региона. Порядка 346 тыс. жителей (около 12% населения края) пока получают не совсем качественную воду. Также в регионе есть населенные пункты без централизованного водоснабжения и села, которые испытывают дефицит воды летом. В общей сложности проблемы с водоснабжением испытывают 107 населенных пунктов края.