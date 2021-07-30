Ограничения из-за коронавируса в ХМАО продлили в двух городах и ввели в еще одном

ТАСС, 30 июля. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому до 9 августа продлеваются ограничения, введенные в начале июля из-за распространения COVID-19 в двух городах - Югорске и Советском. Тем же документом ограничения вводятся в городе Урае, сообщается в материалах на сайте правительства ХМАО.

Решением Комаровой в Югорске и Советском со 2 июля 2021 года введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан (за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса), установлено ограничение на работу кинотеатров и фитнес-клубов, также с 20:00 (18:00 мск) до 06:00 (04:00 мск) - на работу заведений общепита.

"Продлить до 9 августа 2021 года включительно в городском округе Югорске, городском поселении Советском режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городском округе Югорске, городском поселении Советском, за исключением прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. <…> Установить с 31 июля 2021 года по 15 августа 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городском округе Урае, за исключением прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Урае также запретили работу кинотеатров, фитнес-клубов, организаций общественного питания с 20:00 (18:00 мск) до 06:00 (04:00 мск).

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация, число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 30 июля общее количество заразившихся в регионе превысило 65,1 тыс., выздоровели 61,4 тыс. человек, умерли 936 пациентов.