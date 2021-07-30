Глава МОК заявил, что отношение японцев к токийской Олимпиаде улучшилось

"Рейтинги трансляций Игр демонстрируют, что жители Японии действительно вовлечены в происходящее", - отметил глава МОК. Он также заявил, что "абсолютно доволен организацией Олимпиады в связи с предпринятыми мерами против распространения коронавируса и международными усилиями по проведению вакцинации [ее участников]".

18 июля агентство Kyodo опубликовало результаты своего опроса, согласно которым 87% жителей Японии испытывают опасения, что проведение Олимпиады в Токио может привести к еще большему распространению в стране коронавируса. 30 июля в Японии был выявлен очередной суточный максимум заражений - 10 743 случая. Предыдущие антирекорды были подтверждены в четверг (10 699) и среду (9 576). Кроме того, суточные максимумы заражений были выявлены и в Токио. Во вторник в столице Японии были подтверждены рекордные 2 848 случаев, в среду - 3 177, в четверг - 3 865. В пятницу сообщалось о 3 300 инфицированных.

Тем не менее японское правительство не признает возможной связи токийской Олимпиады с распространением инфекции. Так, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу сообщил журналистам, что не считает Игры источником распространения инфекции, поскольку, по его словам, организаторы предприняли тщательные меры по недопущению пересечения прибывших в страну иностранцев с местными жителями.

Между тем в связи с ухудшением эпидемической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.