Доступ к сайту Gulagu.net ограничили

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Доступ к ресурсу Gulagu.net ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Согласно информации службы, доступ к сайту ограничен на основании статьи 15.4 ("Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации в сети "Интернет") федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует порядок действий в отношении организаторов распространения информации, не исполняющих требования ст. 10.1 закона ("Обязанности организатора распространения информации в сети "Интернет"). Решение об ограничении принято Мосгорсудом 16 июня, следует из данных сервиса. ТАСС запросил комментарий ведомства.

Основатель сайта Владимир Осечкин в Facebook в пятницу сообщил о получении уведомления о блокировке сайта от Роскомнадзора.

15 декабря 2020 г. Хорошевский районный суд Москвы отклонил иск Роскомнадзора к Осечкину с требованием заблокировать ресурс на территории РФ. По словам представителей сайта, в суд с требованием о блокировке Роскомнадзор обратился после запроса ФСИН РФ. Перед этим - в январе - Роскомнадзор направлял Gulagu.net требование удалить один из материалов о деятельности Минюста РФ.