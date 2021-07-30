В Литве на полигоне Руднинкай разместят около 800 нелегальных мигрантов

ВИЛЬНЮС, 30 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Литвы пересмотрело после протестов местных жителей свои планы и почти вдвое - до примерно 800 человек - уменьшило число нелегальных мигрантов, которые будут размещены на полигоне Службы охраны общественного порядка МВД Литвы у деревни Руднинкай Шальчининкского района. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Виталиюс Дмитриевас.

"После переговоров с местными жителями решено разместить на полигоне около 800 мигрантов", - сказал он. Нелегалов, по словам представителя ведомства, будут доставлять к месту размещения постепенно. "Будем наблюдать за ситуацией с безопасностью, которая является для нас приоритетом", - сказал Дмитриевас.

Он заверил, что представители властей намерены и впредь поддерживать тесный контакт с населением. "Назначены ответственные за предоставление информации. Один из них - представитель погранведомства, другой - сотрудник местной власти", - сообщил замминистра.

Первоначально на полигоне планировалось разместить до 1,5 тыс. мигрантов. В самой деревне Руднинкай насчитывается около 500 жителей, которые провели несколько акций протеста, заблокировали дорогу к месту установки палаток.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 282 нелегала из Азии и Африки, которые массово проникают на территорию республики из соседней Белоруссии. Это в 40,5 раза больше, чем за весь 2020 год. Литва столкнулась с проблемой их размещения. Все специализированные пункты, имевшиеся в распоряжении центральных властей, давно заполнены. Задержанных нелегалов размещают на пограничных заставах, но это не способствует эффективному выполнению пограничниками их непосредственной задачи по обеспечению охраны границы. Власти попросили помощи муниципалитетов, однако местные жители не хотят соседства с мигрантами и протестуют против их размещения.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.