На Алтае выделили 200 млн рублей на создание реанимационных мест в ковидных госпиталях

БАРНАУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Алтайского края выделили порядка 400 млн рублей из регионального бюджета на материально-техническое оснащение ковидных госпиталей, 200 млн из выделенных средств пойдут на создание реанимационных мест. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального Минздрава.

"На материально-техническое обеспечение ковидных госпиталей региона из краевого бюджета выделено 400 млн рублей. В регион начались поставки новых комплектов оборудования для организации 80 реанимационных мест в ковидных госпиталях. На данные цели были выделены средства краевого бюджета в размере 206 млн рублей. В комплекты входят аппарат искусственной вентиляции легких, функциональная кровать, монитор для контроля жизненно важных показателей, отсасыватель и шприцевой насос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть оборудования заменит устаревшее, а часть позволит увеличить количество реанимационных мест в Бийске, Новоалтайске, Барнауле, Заринске, Алейске.

"Новое оборудование заменит старые, уже изношенные аппараты. Данные изменения позволят значительно улучшить качество оказания медицинской помощи, тем самым будет сокращено время пребывания пациентов в реанимации. Также выделенные средства будут направлены на приобретение двух газификаторов под сжиженный газ для ковидных госпиталей городской больницы № 2 Бийска и Славгородской больницы, 200 функциональных кроватей, 200 кислородных концентраторов, 2 тыс. увлажнителей", - отмечается в сообщении.

С начала пандемии в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 61 тыс. 810 человек. В регионе вакцинацию прошли 477 тыс. 804 человека, в том числе 364 тыс. 886 человек получили оба компонента вакцины.