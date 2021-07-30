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МЧС разработало госпрограмму по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Реализация программы будет заключаться в социальной, экологической и экономической эффективности, говорится в пояснительной записке к документу

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. МЧС России подготовило государственную программу по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается утверждение стратегических приоритетов государственной программы", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что реализация государственной программы будет заключаться в социальной, экологической и экономической эффективности. Так, социальная эффективность предусматривает улучшение качества жизни людей за счет уменьшения опасности для жизни и здоровья от ЧС и пожаров.

"Экологическая эффективность от реализации государственной программы будет заключаться в снижении размеров ущерба окружающей среде за счет предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики пожаров и минимизации их последствий", - сказано в пояснительной записке. В то же время экономическая эффективность позволит обеспечить снижение экономического ущерба.

Цели и задачи государственной программы соответствуют целям и задачам стратегии национальной безопасности РФ.

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