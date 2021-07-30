Хуснуллин заявил о необходимости увеличить финансирование ремонта школ в России

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Около 20-25 млрд рублей предусмотрено ежегодно на ремонт школ в России, при этом финансирование необходимо увеличивать, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Эта программа [длится] до 2026 года, это порядка семи тысяч школ, ежегодное финансирование - по 20-25 млрд рублей. Понятно, что если мы хотим ускоренно строить, то объем финансирования надо будет увеличивать", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что Минпросвещения уже приступило к разработке программы капремонта школ. "Мы раз в неделю со всеми губернаторами подробно обсуждаем это [программу]", - добавил он.

По словам Хуснуллина, в настоящий момент ведется работа по составлению проектно-сметной документации и дефектных ведомостей, чтобы понять точный объем необходимого финансирования.

"В течение 2021 года эта работа будет сделана, а со следующего года мы активно начнем и проектировать, и ремонтировать школы, которым необходим капитальный ремонт", - сказал он, добавив, что в России порядка 400 зданий школ находятся в аварийном состоянии.

Хуснуллин также сообщил, что имевшаяся ранее проблема с отсутствием финансирования решена. "Сейчас раз деньги определились, проектно-сметную документацию сделаем, будем активно двигаться вперед", - заключил он.

В соответствии указом президента Владимира Путина, необходимо подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. Как ранее отмечал глава государства, примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии.