ВОЗ надеется на продолжение сотрудничества с Китаем по вопросу происхождения коронавируса

ЖЕНЕВА, 30 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что сотрудничество с Китаем в исследовании происхождения коронавируса продолжится. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"С Китаем ведется продуктивная работа, в том числе по вопросу расследования различных научных соображений относительно происхождения коронавируса, - отметил он. - Работы продолжаются и в других странах. И мы ожидаем, что данная работа будет вестись в духе сотрудничества".

Также Райан призвал не политизировать научные вопросы. "По этому вопросу имеется широкое согласие среди всех членов ВОЗ, - подчеркнул эксперт. - Мы хотели бы заверить коллег в Китае, что этот процесс движим наукой и что мы намерены основываться исключительно на научных данных с тем, чтобы выявить источники происхождения и предотвратить появление подобных вирусов".

15 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии". Гебрейесус также не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории".

22 июля замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что предложенный ВОЗ план второго этапа исследования происхождения коронавируса содержит формулировки, которые "не уважают науку и здравый смысл" и Китай не будет следовать ему.