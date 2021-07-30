В ВОЗ считают, что бустерные дозы вакцины не должны являться приоритетом на данном этапе

ЖЕНЕВА, 30 июля. /ТАСС/. Страны с высоким уровнем вакцинации от коронавируса должны отдавать приоритет помощи другим государствам, а не дополнительным, так называемым бустерным дозам вакцины. Об этом заявил в пятницу на брифинге помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард.

"В том, что касается бустерных доз, мы рассматриваем этот вопрос, - подчеркнул он. - Тут важны два момента. Насколько долго сохраняется иммунитет и насколько эффективны вакцины". "Имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о том, что вакцины хорошо защищают от тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти, - заметил Эйлвард. - Также мы видим, что иммунитет остается хорошим. Поэтому приоритет должен заключаться в том, чтобы люди получили две дозы вакцины или одну, если речь идет о вакцине компании Janssen. А вакцинироваться в первую очередь должны пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями и медицинские работники".

По словам эксперта, в каждой стране необходимо добиться вакцинации на уровне порядка 60%, чтобы предотвратить распространение инфекции на глобальном уровне.

"Мы еще знаем очень мало об этом вирусе, - отметил он. - Но мы считаем, что для стран, где высокий уровень вакцинации населения, приоритетом должна являться помощь другим странам в достижении вакцинации на уровне 10%, 20% и так далее как минимум до 60%".