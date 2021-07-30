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Пандемия COVID-19

Граждане Албании, Франции и Чехии вновь смогут прилетать в Россию

Регулярное авиасообщение с этими странами было прекращено из-за пандемии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень стран, граждане которых теперь вновь могут въезжать в Россию воздушным путем. В него теперь также включены Албания, Франция и Чехия, следует из распоряжения кабмина, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в приложение №1 к распоряжению кабмина от 16 марта 2020 года №635. Оно дополняется следующими позициями: "Албания, Франция, Чехия".

Распоряжение временно ограничивает въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства на фоне распространения коронавируса. Приложение №1 к нему устанавливает перечень иностранных государств, граждане которых могут въезжать из них в РФ через воздушные пункты пропуска.

Ранее оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял решение о том, что Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Францией и Чехией. С Албанией чартерное авиасообщение было возобновлено с 10 июня.

Теги
АлбанияЧехияРоссияФранцияПандемия COVID-19
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