Граждане Албании, Франции и Чехии вновь смогут прилетать в Россию

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень стран, граждане которых теперь вновь могут въезжать в Россию воздушным путем. В него теперь также включены Албания, Франция и Чехия, следует из распоряжения кабмина, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в приложение №1 к распоряжению кабмина от 16 марта 2020 года №635. Оно дополняется следующими позициями: "Албания, Франция, Чехия".

Распоряжение временно ограничивает въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства на фоне распространения коронавируса. Приложение №1 к нему устанавливает перечень иностранных государств, граждане которых могут въезжать из них в РФ через воздушные пункты пропуска.

Ранее оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял решение о том, что Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Францией и Чехией. С Албанией чартерное авиасообщение было возобновлено с 10 июня.