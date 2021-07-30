В The New York Times из-за штамма "дельта" отложили возвращение к очному режиму работы

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудникам американской газеты The New York Times разрешили продолжить на неопределенный срок работу в удаленном режиме из-за распространения штамма коронавируса "дельта". Об этом издание сообщило в пятницу.

Как отметила руководитель компании The New York Times Company, которая издает газету, Мередит Левин, решение было принято "в свете изменения вируса, в том числе тенденций, касающихся варианта "дельта", а также обновленных рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США относительно ношения масок". Ранее планировалось, что сотрудники издания в сентябре будут работать в офисах минимум три дня в неделю.

Левин уточнила, что в The New York Times "пока не готовы уточнить новую дату" возвращения к очному режиму работы. По ее словам, желающие могут сделать это прямо сейчас. Они должны будут подтвердить, что вакцинированы от нового коронавируса.

ЦКПЗ во вторник рекомендовали полностью вакцинированным от нового коронавируса американцам в районах, где быстро распространяется коронавирус, "носить маски в помещениях и в общественных местах". В мае специалисты центров разрешили полностью вакцинированным жителям страны не носить маски в большинстве случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 612 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.