Рогозин пригласил Маска в Россию

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в прямом эфире радио "Комсомольская правда" пригласил основателя SpaceX Илона Маска в Россию.

Глава госкорпорации отметил, что был бы рад с ним повидаться, но находится под санкциями, поэтому не может приехать в США. "Я жду в гости. Пусть господин Маск приезжает, пусть приезжает глава NASA сенатор Нельсон", - сказал Рогозин.

Гендиректор Роскосмоса также добавил, что глава NASA обещал приехать в Россию вместе с семьей.

Ранее Рогозин сообщал, что очная встреча с Биллом Нельсоном у него пройдет осенью.