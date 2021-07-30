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Рогозин пригласил Маска в Россию

Гендиректор Роскосмоса отметил, что был бы рад повидаться с основателем SpaceX, но находится под санкциями, поэтому не может приехать в США
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в прямом эфире радио "Комсомольская правда" пригласил основателя SpaceX Илона Маска в Россию.

Глава госкорпорации отметил, что был бы рад с ним повидаться, но находится под санкциями, поэтому не может приехать в США. "Я жду в гости. Пусть господин Маск приезжает, пусть приезжает глава NASA сенатор Нельсон", - сказал Рогозин.

Гендиректор Роскосмоса также добавил, что глава NASA обещал приехать в Россию вместе с семьей.

Ранее Рогозин сообщал, что очная встреча с Биллом Нельсоном у него пройдет осенью.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссияМаск, Илон
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