В ООН обеспокоены ухудшением ситуации с этническими столкновениями в Эфиопии

ООН, 30 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена продолжающимися нарушениями прав человека в Эфиопии, в том числе этническими столкновениями, вербовкой детей и сексуальным насилием.

"Специальный советник ООН по предупреждению геноцида Алиса Вайриму Ндериту выражает обеспокоенность продолжающимся ухудшением этнических притеснений в Эфиопии и сообщениями о серьезных нарушениях гуманитарного права и прав человека в регионе Тыграй, а также в других частях страны", - говорится в распространенном пресс-службой организации в пятницу заявлении.

Как отметила специальный советник, с начала конфликта в Тыграе она получала данные о сексуальном насилии, рекруте детей для участия в боевых действиях, незаконных арестах, а также убийствах, основанных на этнической принадлежности жертв. Отмечается, что подобные преступления "совершали обе стороны конфликта, теперь они распространились на другие части страны".

"Я призываю правительство Эфиопии выполнить свои обязанности и предпринять усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию насилия между общинами, которое достигло беспрецедентного уровня, - отмечается в документе. - Эти обязанности включают и работу над прекращением текущих столкновений".

Военная операция федеральных войск началась в Тыграе 4 ноября прошлого года после того, как мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием столицы Тыграя, города Мэкэле, федеральными войсками и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическим объектами штата.

Однако 18 июня отряды НФОТ начали операции против находящихся в Тыграе федеральных войск. Им удалось 28 июня войти в Мэкэле и взять его под полный контроль. В последующие дни ими были взяты еще несколько крупных городов Тыграя. Основные федеральные войска Эфиопии отошли из Тыграя на территорию штатов Амхара и Афар. Правительство Эфиопии ввело с 28 июня в штате Тыграй одностороннее прекращение огня по гуманитарным причинам и без всяких условий. В свою очередь руководство НФОТ заявило, что перенесет боевые действия на территорию Эритреи и соседних штатов Эфиопии, если этого потребуют военные обстоятельства.