У пары леопардов, прибывшей в Сочинский центр из шведского зоопарка, родились котята

СОЧИ, 30 июля. /ТАСС/. Котята родились у пары переднеазиатских леопардов Шивы и Филоу, прибывших в конце 2020 года из шведского зоопарка в Сочинский центр восстановления леопарда на Кавказе. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Сочинского национального парка.

"Сегодня в центре радостное событие - самка леопарда Шива принесла два котенка. Мама и ее малыши чувствуют себя хорошо. По словам сотрудников центра, пол котят будет известен только спустя три месяца, когда будут проводить первую вакцинацию", - сказали в пресс-службе.

Филоу сейчас восемь лет, Шива же старше своего партнера на год. По словам замдиректора по программе восстановления леопарда на Кавказе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Умара Семенова, получить первое потомство от пары Шивы и Филоу удалось благодаря грамотной работе специалистов и созданных в центре хороших условий для адаптации хищников. Прибывшие в Центр восстановления леопарда на Кавказе леопарды быстро адаптировались, научились охотиться, жить совершенно по новым правилам.

Филоу и Шива были переданы в Центр восстановления леопарда на Кавказе в канун наступления 2021 года. Взамен, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Минприроды России, Европейской ассоциацией зоопарков и Международным союзом охраны природы, в Швецию была отправлена самка Багира.

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России, нескольких природоохранных организаций и компаний-партнеров.