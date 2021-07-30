США ведут переговоры с частным сектором по обеспечению кубинцев интернетом

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Власти США обсуждают с частным сектором возможности по обеспечению жителей Кубы интернетом. Об этом сообщил в пятницу представитель американской администрации высокого ранга в ходе специального телефонного брифинга.

"Мы ведем консультации с провайдерами о возможностях обеспечения беспроводными <...> коммуникациями жителей Кубы", - сказал он. "Мы рассматриваем другие пути для гарантии того, чтобы были обеспечены права кубинцев на информацию, общение друг с другом, чтобы международное сообщество видело происходящие нарушения [прав человека], - отметил чиновник. - Мы также намерены говорить о гуманитарной поддержке".

Президент США Джо Байден примет в пятницу в Белом доме группу проживающих в Соединенных Штатах кубинцев. "Президент заявил, что [необходимо] привлекать к ответственности кубинский режим за нарушение прав человека и в то же время сфокусироваться на обеспечении потребностей кубинцев", - сказал он.

По словам представителя администрации, исполнительная власть будет проводить консультации по вопросам интернета с Конгрессом США и экспертами. "Мы наблюдаем, что информация о нарушении прав человека [подвергается] цензуре, будем предпринимать все возможные варианты, чтобы гарантировать доступ к такой информации", - утверждал он.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.