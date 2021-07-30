В Ессентуках открыли школу зимних видов спорта

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Открытие школы зимних видов спорта Ильи Авербуха "Наследие" состоялось в пятницу в Ессентуках (Ставропольский край). Дети и взрослые смогут заниматься здесь фигурным катанием и хоккеем, сообщили журналистам в пресс-службе "Наследия".

"30 июня в Ессентуках состоялось торжественное открытие Школы зимних видов спорта многократного чемпиона России, чемпиона мира, чемпиона Европы, серебряного призера Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Ильи Авербуха "Наследие". (…) В день открытия школы прошла премьера ледового шоу продюсерской компании Ильи Авербуха "Щелкунчик и мышиный король", - говорится в сообщении.

Отмечается, что школа зимних видов спорта "Наследие" - сеть спортивных центров подготовки детей и взрослых фигурному катанию и хоккею. В тренерский коллектив входят мастера спорта, члены сборной России, участники и призеры чемпионатов Европы и мира. Сейчас в системе школы три центра: один из них уже работает в Симферополе, второй - теперь в Ессентуках. Также в ближайшее время ожидается открытие третьей ледовой арены школы - в Ставрополе.

По данным пресс-службы, школа в Ессентуках рассчитана на 500 бюджетных мест. Расходы на обучение юных спортсменов будут субсидироваться Министерством физической культуры и спорта Ставропольского края.