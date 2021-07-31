Власти США пока не изучают введение обязательной вакцинации от ковида в стране

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Администрация США не рассматривает в настоящее время вариант введения требования обязательной вакцинации от нового коронавируса в масштабах всей страны. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Требование общенациональной вакцины [вакцинации] в данный момент не рассматривается", - сказала официальный представитель президента США.

Она также утверждала, что отсутствует угроза повторного введения жестких санитарно-эпидемиологических ограничений, закрытия в Соединенных Штатах различных заведений и учреждений, по сути, чуть ли не целых отраслей экономики вроде гостиничного бизнеса и общепита, невзирая на распространение чрезвычайно заразного штамма "дельта". "Мы считаем, что у нас имеются инструменты, позволяющие бороться с данным штаммом. Мы не будем двигаться в направлении [введения] локдауна", - заявила Жан-Пьер. С ее точки зрения, у федерального правительства США "есть ресурсы, чтобы гарантировать, что это не произойдет".

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома, администрация США на текущем этапе будет концентрировать внимание на том, чтобы обеспечить вакцинацию от нового коронавируса как можно большего числа американцев "как можно скорее".