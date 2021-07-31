Лесопожарные службы в России потушили за сутки 51 лесной пожар

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники лесопожарных служб за сутки потушили в России 51 лесной пожар на площади 10 032 га. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30 июля 2021 года в России лесопожарными силами ликвидирован 51 лесной пожар на площади 10 032 га", - говорится в сообщении.

На территории Российской Федерации действует 203 лесных пожара на площади 730 426 га. Наиболее обширные территории горят в Якутии, здесь на землях лесного фонда действует 101 пожар на землях лесного фонда на площади 594 980 га. В Иркутской области зафиксировано 39 пожаров на площади 71 555 га, на Чукотке - четыре пожара на площади 14 120 га, в Карелии - 10 пожаров на площади 12 050 га. Горят леса в Красноярском крае (15 пожаров на площади 3 627 га), Приморье (четыре пожара на площади 3 078 га), Хабаровском крае (пять пожаров на площади 2 630 га) и Костромской области (один пожар площадью 2 тыс. га). Менее 1 тыс. га охватили лесные пожары в Вологодской, Свердловской, Тюменской, Новгородской, Сахалинской, Оренбургской, Курганской и Ленинградской областях.

В работах по тушению задействовано 5 014 человек, привлечено 788 единиц техники, 17 воздушных средств - на тушении и 37 - на мониторинге.