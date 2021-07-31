Организаторы мероприятий в Москве не видят альтернативы формату "ковид-фри"

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Предложенный московскими властями формат "ковид-фри", разрешающий стопроцентную заполняемость залов при наличии у публики QR-кодов, на сегодняшний день не имеет альтернативы. Он может сделать посещение мероприятий безопасным для всех участников и рентабельным для организаторов, рассказали ТАСС промоутеры.

Согласно приказу департамента культуры Москвы, опубликованному 26 июля, столичные учреждения культуры могут ввести систему QR-кодов для посетителей. В этом случае организаторы имеют права не придерживаться антиковидных правил, таких как ограничение на количество зрителей в 50% от общей вместимости зала, но не более 500 человек, исключительно при наличии посадочных мест, а также обязательное ношение масок и перчаток.

"Мы рады такому решению наших властей, потому что это принимается сейчас во всем мире: и в Европе, и в Штатах, - сказал в беседе с ТАСС генеральный директор концертного агентства TCI Эдуард Ратников. - Спасибо мэру и Роспотребнадзору за это здравое, обоснованное, безопасное для людей решение". По его словам, новый формат приветствуют и другие члены Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО).

О том, что у формата не будет альтернативы в ближайшем будущем, говорит и художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой. "Очевидно, что мы с этим вирусом будет жить долгое время. Поэтому, с точки зрения разумности, QR-коды нужны", - уверен он.

Первые "ковид-фри"-события

В театральной компании "Бродвей Москва", чьи мюзиклы "Шахматы", "Первое свидание", "День влюбленных" и другие идут на сцене Московского дворца молодежи (МДМ), заявили, что начнут проверять QR-коды через несколько недель. "Информация об этом появится в анонсирующих материалах, включая официальные сайты театров, билетные кассы и сайты билетных операторов. Эта же информация появится и на самих билетах в виде публичный оферты, что означает факт согласия с условиями по факту приобретения билета", - сообщил глава компании "Бродвей Москва", художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев.

"По нашей оценке, к осени количество московских зрителей, имеющих иммунитет благодаря вакцине или антителам после болезни, приблизится к 80%, а по России перевалит за 60%. И даже исходя из чисто коммерческих соображений, станет целесообразнее перейти на формат без ограничений, не говоря уже о нашей социальной ответственности за безопасность наших зрителей", - поделился продюсер.

В Московском международном Доме музыки (ММДМ) сообщили, что первыми мероприятиями в новом формате станут концерт пианиста Дениса Мацуева 29 сентября и выступление оперной звезды Хиблы Герзмавы 1 ноября. "Для эксперимента отобраны программы с участием известных артистов, встречи с которыми зрители любят и ждут, - пояснил генеральный директор ММДМ Сергей Тимощук. - На сегодняшний день согласно требованиям к проведению культурно-досуговых мероприятий максимально допустимое количество посетителей составляет 500 человек. В Светлановском зале 1 700 мест, и данный показатель составляет 30% площадки. Это нецелесообразно и неоправданно по финансовым показателям".

Дом музыки предложил рассмотреть новый формат организаторам мероприятий, желающим арендовать площадку. "Предполагаем, что эта инициатива для них тоже актуальна: в течение полутора лет они были вынуждены переносить концерты, билеты на которые уже проданы более 50%. Надеемся, что они нас поддержат", - поделился Тимощук.

Ратников сообщил, что агентство TCI готово организовывать концерты в формате "ковид-фри". "Правда, в постановлении есть маленькая сноска: все это на усмотрение местных властей. Здесь мы видим возможность нами манипулировать, как-то коррумпировать или еще что-то в этом духе. Но подобное решение [о формате "ковид-фри"] мы полностью поддерживаем", - заметил он.

В Государственном Кремлевском дворце (ГКД) готовы "технически и организационно к проведению мероприятий в формате "ковид-фри", однако пока не переходят на этот формат. "Пока мы не планируем переходить на этот механизм и не принуждаем наших партнеров - организаторов совместных мероприятий. Они вправе сами решать, какой формат им более удобен", - сказал пресс-секретарь ГКД Константин Ярошевский.

Услышать публику

В Московском театре мюзикла намерены спросить аудиторию об удобном формате. "Мы достаточно активно работаем с нашей публикой в социальных сетях. Если мы сейчас запустим вопросы, то публика нам ответит, и мы постараемся понять, что будет правильнее", - рассказал Швыдкой.

"Наша задача состоит в том, чтобы удовлетворить запросы и ожидания зрителей, - подчеркнул худрук Театра мюзикла. - У зрителей есть два запроса, которые не всегда совместимы: чтобы посещение театра было безопасным и чтобы оно было комфортным с точки зрения удобства покупки билета, скорости прохождения, идентификации. Мы постараемся найти разумный компромисс".

Так, руководство театра рассматривает возможность введения формата "ковид-фри" на самых посещаемых показах - с пятницы по воскресенье, а в остальные дни, когда заполняемость зала составляет 50-60%, может оставить дистанцию. "Но это, с моей точки зрения, методологически неправильно по отношению к публике: дескать, на спектакли, на которые ходят меньше зрителей, идите и заражайтесь. Тут есть этическая проблема", - заметил Швыдкой.

Плюсы и подводные камни

"Одно из главных преимуществ данной инициативы заключено в стимулировании вакцинации среди жителей мегаполиса, - подчеркнул гендиректор Дома музыки. - Очевидным плюсом также является факт, что при предъявлении QR-кода зрители смогут находиться в зале без перчаток и масок". В числе трудностей Тимощук назвал сложно предсказуемую заполняемость залов, риск отмены концертов, проверку QR-кодов.

Проблемы могут возникнуть на входной группе, предположил Швыдкой. "Если мы будем пропускать людей по QR-кодам, то их надо сличать с паспортом. Это создает дополнительные проблемы: мы наверняка не сможем держать социальную дистанцию в 1,5 метра", - отметил глава Театра мюзикла.

Предстоит решить проблему и с информированием зрителей о новом формате. "Это дело техники, алгоритма, который мы сейчас будем выстраивать с билетными агентами. Видимо, надо будет присылать подтверждение наличия QR-кода. Мы постараемся оградить людей, которые по какой-то причине не будут знать о новом требовании", - подчеркнул Ратников.

Также может возникнуть чисто техническая проблема. "Когда в Москве были введены QR-коды для общепита, мы всей семьей пошли в ресторан - у нас были коды. И мой QR-код не сработал", - вспомнил руководитель группы компаний SAV Entertainment и "Русский шоу-центр", исполнительный директор Ассоциации КТиБО Владимир Зубицкий.

На стопроцентную заполняемость, допустимую при формате "ковид-фри", организаторы и не надеются. "Давайте будем откровенны, стопроцентная заполняемость - это образ-мечта. Я не уверен, что люди, вернувшись из отпуска, побегут в театр. Это вопрос денег, - заметил Швыдкой. - Вопрос, где мы потеряем больше: когда с QR-кодами придет 40% публики или половина зала, но без кода".

На мотивацию нет средств

У организаторов нет возможности как-то дополнительно мотивировать потенциальных зрителей вакцинироваться, признаются они.

"Мы и так падаем жертвой без какой-либо государственной поддержки. Мотивировать вакцинацию из своего кармана - это сложно и, я бы сказал, невозможно. У нас просто там пусто. Эту задачу должны реализовывать наши власти. У них для этого должны быть соответствующие программы, бюджеты и действия", - подчеркнул глава TCI.

В Доме музыки считают, что сама возможность посещать концерты и театральные показы должна стать мотивацией. "Посещение концертов любимых артистов, мировых звезд, особая атмосфера встреч с высоким искусством, живое общение с друзьями в комфортных условиях бесценны для настоящих меломанов, которые, мы надеемся, примут решение в пользу защиты своего здоровья. Не стоит забывать и об исполнителях, для которых результат выступления находится в прямой зависимости от реакции зрителя, вовлеченности и энергии заполненного зала", - отметил Тимощук.

"Это должна быть суперфанатовская история, чтобы народ специально пошел вакцинироваться", - уверен Зубицкий. Он напомнил, что у артистов и зрителей останется выбор, ведь в доступе, например, зал "Крокус Сити Холл", который находится на территории Подмосковья, где уже разрешена стопроцентная заполняемость без QR-кодов.