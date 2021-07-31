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Переменная облачность и до 28 градусов ожидаются в Москве 31 июля

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 24-29 градусов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 28 градусов прогнозируют в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 26-28 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 14 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 24-29 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.

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