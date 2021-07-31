Экологи проведут оценку влияния сельхозземель Приамурья на кормовую базу журавлей и аистов

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Экологи проведут оценку влияния сельского хозяйств на кормовую базу журавлей и аистов. В пилотном проекте по исследованию земель на наличие химических средств в составе почвы, занятой под посевы, участвует Амурская область, рассказала в субботу журналистам старший координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF (ВВФ) России Анна Сердюк.

"Работа будет заключаться в оценке влияния сельского хозяйства на кормовую базу журавля и аиста. В первую очередь, откартируем место обитания журавлей, возьмем пробы воды, скорлупы, перья [журавлей и аистов] на содержание в них различных химикатов. Когда будет получена информация по содержанию, начнем работу с Минсельхозом Амурской области и через них с сельхозпроизводителями, так как [при таком сотрудничестве] можно регулировать использование различных химических средств на полях. После оценки их влияния на организм птиц, будем работать с Минсельхозом, чтобы регулировать процесс", - сказала Сердюк.

Первые пробы почвы будут взяты уже осенью. Их результаты будут известны к началу 2022 года. Процедура будет повторяться в течение нескольких лет.

Кроме того, в рамках проекта, будет проведена работа по переносу сроков распашки сельхозземель примерно на 1-1,5 недели. "Чтобы птицы до распашки земель успевали покормиться на уже очищенных полях перед эмиграцией", - отметила Сердюк, добавив, что первые переговоры с Министерством сельского хозяйства Амурской области проведены, проект нашел поддержку.

Реализация проекта проходит при поддержке Фонда дикой природы России и Фонда дикой природы Японии.