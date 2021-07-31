"Ъ": Минздрав сможет автоматически отправлять в МВД справки о здоровье водителей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ сможет автоматически отправлять в МВД справки, необходимые для получения и продления водительских прав. Об этом сообщает в субботу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на доработанный МВД совместно с Минздравом проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения".

Медицинские организации при выявлении противопоказанных для вождения болезней будут передавать электронные сообщения об этом через Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в ГИБДД, и действие водительских прав автоматически приостановится, а управление автомобилем будет наказываться по статье 12.7 КоАП штрафом от 5 до 15 тыс. рублей. Госавтоинспекция восстановит водительские права, если клиника пришлет электронное заключение о том, что заболевание не подтверждено.

При выявлении ограничений к вождению, человеку предложат получить новые права с соответствующей отметкой. Если водить машину запрещено, права аннулируются. Список болезней, при которых запрещено иметь водительское удостоверение, утвержден постановлением правительства №1604. В него входят проблемы со зрением, неработоспособность конечностей, алкоголизм, наркомания и другие заболевания, пишет газета.

Согласно законопроекту, новые правила должны вступить в силу 1 марта 2022 года. ГИБДД нужно будет организовать через систему ЕГИСЗ получение сообщения о заболеваниях. "Вносимые изменения направлены на оптимизацию электронного информационного взаимодействия Минздрава и МВД, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на состояние безопасности дорожного движения", - прокомментировали изданию законопроект в Госавтоинспекции.

За десятилетний срок действия водительского удостоверения у человека может обнаружиться заболевание, которое является противопоказанием для вождения, но ГИБДД об этом не знает. Это создает угрозу безопасности движения. Например, при расследовании ДТП следователь запрашивает у Минздрава данные о водителе и выясняется, что тот стоит на учете у нарколога. Так, за последние три с половиной года подразделения ГИБДД аннулировали 16,2 тыс. прав у водителей, имевших противопоказания, говорится в пояснительной записке к документу.