В Якутии "свободные от коронавируса" заведения будут работать с соблюдением ограничений

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев подписал в субботу указ, согласно которому "свободные от коронавируса" заведения будут работать с соблюдением ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Принятый документ приостанавливает вступивший с 1 июля в силу указ о создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия), согласно которому на "свободные от коронавируса" предприятия не распространялись ограничения по режиму работы, рассадке, социальному дистанцированию.

"Свободные от коронавируса" предприятия будут работать с соблюдением режима ограничительных мер. Будет усилен контроль за деятельностью организаций общественного питания в части ранее принятых запретов и ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе фиксируется значительное увеличение роста заболеваемости на 25% в возрастной группе 18 - 29 лет. Темп прироста с 23 по 29 июля составляет по сравнению с предыдущей неделей 23%. Более 53% случаев заболеваний приходится на город Якутск, также рост заболеваемости отмечается в Мирнинском, Алданском, Нерюнгринском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Горном и других районах.

В Якутии сохраняется действие ограничительных мер, они продлены до 30 августа. Обязательно ношение медицинских масок и социальное дистанцирование в общественных местах и транспорте. Всего, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, в республике было выявлено 44 416 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39 682 пациента, умерли 889.