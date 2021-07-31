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Лесные пожары в России

Запрет на посещение лесов в Тюменской области сняли

В регионе при этом продолжает действовать особый противопожарный режим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Тюменской области сняли запрет на посещение лесов. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Александр Моор.

В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом. Ранее губернатор Александр Моор заявил, что в регионе в этом году самые масштабные пожары за последние 10 лет.

"С 31 июля запрета на посещение лесов нет. Вместе с тем в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, поэтому в случае нахождения в лесу категорически запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииТюменская областьМоор, Александр Викторович
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