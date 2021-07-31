Глава Кировской области Игорь Васильев вылечился после коронавируса

ТАСС, 31 июля. Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил в субботу на своей странице в сети "ВКонтакте", что получил отрицательный тест на коронавирус после перенесенной инфекции и в понедельник приступает к работе в обычном режиме.

"Получил отрицательный тест на коронавирус. В понедельник приступаю к работе в обычном режиме. Вакцина помогает перенести заболевание в более легкой форме и быстрее поправиться. И это единственный доступный сейчас способ максимально обезопасить себя и своих близких от последствий вируса", - написал губернатор.

26 июля Васильев сообщил, что заразился коронавирусом. Во время лечения он продолжал работать удаленно из дома.