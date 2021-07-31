В Забайкалье продолжается подъем уровня воды на трех реках

ТАСС, 31 июля. Уровень воды на трех реках Забайкалья продолжает расти, в ближайшие два дня ожидается выход воды на низкие участки поймы. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"В ближайшие двое суток продолжится рост уровней воды на 15-20 см на реках Аргунь у поселка Молоканка и села Новоцурухайтуй, Онон у села Верхний Ульхун, Чита у села Бургень, ожидается выход воды на низкие участки поймы", - говорится в сообщении.

По данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля на отдельных реках края наблюдался рост уровня воды: на Ононе на 3-22 см, на Кыре у села Кыра на 39 см, в верхнем течении реки Читы на 4 см, на Чикое у села Гремячка на 6 см, на Витиме у села Неляты на 29 см, на Каренге у села Тунгокочен на 23 см, на Олекме у села Средняя Олекма на 31 см, на Чаре у села Чара на 4 см. На остальных реках края отмечался спад.

Подтоплены поймы реки Аргуни у гидропоста Молоканка на 38 см, у села Новоцурухайтуй на 6 см, у села Аргунск на 1 см, на реке Шилке у села Кокуй на 48 см, у города Сретенска на 3 см, на реке Онон у сел Чиндант на 9 см, Нижний Цасучей на 69 см, Оловянная на 50 см, на реке Олекме у села Средняя Олекма на 27 см.

Паводки в Забайкальском крае с весны наносят ущерб домам и инфраструктуре. В июле подтопленными оказались более 2,6 тыс. домов, пострадали 6,7 тыс. человек, предварительная сумма ущерба составила 2,2 млрд рублей. Из-за подъема уровня воды также 23 июля был разрушен мост Транссибирской магистрали в Шилкинском районе, на восстановление движения у РЖД ушло 3 дня.