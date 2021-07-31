Военнослужащих Словакии за рубежом обязали привиться от коронавируса

ПРАГА, 31 июля. /ТАСС/. Прохождение полного цикла вакцинации от коронавируса стало необходимым условием участия военнослужащих Словакии в зарубежных операциях. Об этом сообщил министр обороны республики Ярослав Надь.

"Каждый [словацкий] военнослужащий, направленный для участия в операциях наших ВС за рубежом, должен пройти полный курс вакцинации, - приводит газета Pravda в субботу слова главы Минобороны. - Наши солдаты прививаются от разных заболеваний. Мы добавили прививку от коронавируса".

Минобороны Словакии получило от коллег в Латвии просьбу направлять в эту прибалтийскую страну только военнослужащих, привившихся от коронавируса. Они также включены в состав Вооруженных сил ООН на Кипре, из которых более 80% вакцинированы полностью.