В Петербурге сотни людей в карнавальных костюмах начали заплыв на фестивале сапсерфинга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль-карнавал любителей сапсерфинга "Фонтанка SUP" стартовал в Петербурге в субботу в шестой раз. Сотни людей в карнавальных костюмах начали заплыв на сапах в районе Марсова поля у 2-го Садового моста, передает корреспондент ТАСС.

"Мы даем старт шестого международного фестиваля-карнавала любителей сапсерфинга", - объявил ведущий на церемонии открытия фестиваля.

Пасмурная погода не помешала участникам мероприятия встать на сапы, чтобы проплыть по каналам в историческом центре Петербурга. В соответствии с маршрутом, сапсерферы стартовали на точке на реке Мойке. Они проплывут под десятками мостов по реке Фонтанке, Крюкову каналу, каналу Грибоедова и вернутся на точку старта.

Как сообщается на официальном сайте фестиваля, зона старта - стартовый городок - в этом году является COVID-free зоной. Пройти туда могут только участники, предъявившие отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании.

Участники выбрали разные костюмы для заплыва. Как передает корреспондент ТАСС, среди них можно увидеть костюмы фокусников, ангелов, героев мультфильмов. Одна из участниц встала на сап в костюме героини Милы Йовович из фильма "Пятый элемент" - Лилу.

После завершения заплыва в стартовом городке пройдет подведение итогов конкурсов "Фонтанка SUP", жюри определит в том числе лучший костюм. Будет выбрана и "Мисс SUP". Мероприятие проходит при поддержке комитета по культуре Петербурга.