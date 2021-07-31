Стартовавшая в Архангельске Соловецкая регата не зайдет на Соловки из-за антиковидных мер

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Соловецкая парусная регата, посвященная 110-летию создания архангельского яхт-клуба, стартовала в субботу из Архангельска. Яхты в этом году не будут заходить на Соловки из-за ограничения доступа на архипелаг в связи с коронавирусом, сообщил ТАСС главный судья соревнований Андрей Харьговский.

В 2020 году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции регата не проводилась.

"Регата стартовала 31 июля из Архангельска, от парусного центра "Норд", в Белом море начнется первый соревновательный этап. В этом году мы пройдем мимо Соловецких островов, так как для их посещения при себе надо иметь или ковидный паспорт или отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа. Поэтому захода на Соловки не будет, но маршрут дистанции будет расположен вокруг Соловецкого архипелага, крайней точкой у нас будет остров Немецкий Кузов", - сказал Харьговский.

Регата пройдет по маршруту Архангельск - Пертоминск - остров Анзер - остров Немецкий Кузов - остров Жижгин. Затем участники придут в Архангельск, где 7 августа пройдет заключительный, портовый этап гонки вдоль набережной города. "Заключительная портовая гонка, в которой будут принимать участие не только яхты, которые ходили на Соловецкую регату, но и все, которые здесь и которые по каким-то причинам не принимали участие или которым нельзя выходить в море из-за особенностей конструкции, - пояснил собеседник агентства. - Будет красивая гонка вдоль города".

Всего яхты пройдут около 200 морских миль по Белому морю и Северной Двине. В регате принимают участие около 100 яхт и более 50 спортсменов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Северодвинска. Как отметил Харьговский, в этом году решено значительно сократить протяженность этапов: самый длинный этап от Анзера до Немецкого Кузова будет всего 68 миль, остальные - 35-40 миль. В прежние сезоны они могли быть протяженностью до 100-120 миль.

Юбилей яхт-клуба

В этом году Соловецкая регата посвящена 110-летию создания архангельского яхт-клуба. Он был открыт 29 августа 1911 года. Целью клуба было развитие водного спорта, не только парусного, но и гребного и моторного, а также усовершенствование и строительство спортивных судов. Как отметил член президиума федерации парусного спорта Архангельской области Сергей Звягин, с его создания началось развитие парусного спорта на Севере России.

Это был элитный клуб, его членами были несколько десятков обеспеченных горожан. "Учредителями и организаторами клуба были в основном жители Немецкой слободы Архангельска, люди респектабельные, образованные", - рассказал ТАСС Звягин.

Первоначально в яхт-клубе насчитывалось около 30 судов, в основном килевые яхты и швертботы. Клуб продолжил активно развиваться и после революции и интервенции на Севере. В годы Великой Отечественной войны яхтсмены ходили на острова Белого моря и даже на Новую Землю собирать яйца на птичьих базарах, добывать рыбу и птицу.

После войны клуб получил несколько новых яхт, в 1968 году архангельский экипаж участвовал в Олимпийских играх Мексике, при этом он был единственным от страны. Сейчас Архангельский речной яхт-клуб существует в виде некоммерческого партнерства.