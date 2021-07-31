СМИ: регулятор не разрешил испытания на людях первой испанской вакцины от коронавируса

МАДРИД, 31 июля. /ТАСС/. Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями не разрешило начать проведение клинических испытаний первой испанской вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщила в субботу газета Pais .

По ее информации, речь идет о вакцине-кандидате, разработкой которой занимается команда испанского эксперта Мариано Эстебана из Национального центра биотехнологии. Предполагалось, что к испытаниям должны были привлечь около сотни добровольцев.

Пока не были озвучены официальные причины отказа в начале клинических испытаний. По версии газета El Español данное решение было принято после того, как препарат вызвал проблемы с легкими у обезьяны, что привело к смерти животного. В свою очередь, разработчики вакцины опровергают данную версию.

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено почти 4,4 млн случаев заражения, свыше 81 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас более 56% испанцев были полностью привиты от ковида.

В королевстве используются вакцины, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.