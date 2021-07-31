Многодетная семья из ЯНАО, которой предложил помочь Путин, приехала на отдых в Сочи

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Многодетная семья Гавриленко из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которой предложил помощь в организации перелета к Черному морю президент России Владимир Путин, приехала на отдых в Сочи, сообщили журналистам в пресс-службе администрации курортного города в субботу.

"Семья Гавриленко из Ямало-Ненецкого автономного округа стала обладателем государственной награды ордена "Родительская слава". У них восемь детей, семь из которых приехали на отдых вместе с родителями", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что члены семьи Гавриленко уже посетили Красную поляну, парк "Ривьера", олимпийские объекты и прокатились на аттракционах в "Сочи-парке", побывали на морской прогулке. В Сочи одной из дочерей вручили подарок от президента РФ Владимира Путина по случаю ее дня рождения, а также букет цветов от мэра Сочи Алексея Копайгородского.

"Для этой семьи по поручению главы города мы подготовили очень насыщенную и интересную программу. После отдыха и в горах, и на побережье надеемся, что у них останутся самые благоприятные впечатления об отдыхе в Сочи на всю жизнь", - приводит пресс-служба слова начальника управления по вопросам семьи и детства администрации города Сочи Нонны Кардавы, уточняется, что далее семья Гавриленко посетит другие курорты на Черноморском побережье Краснодарского края.

Президент России Владимир Путин во время общения по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", предложил организовать для семьи Гавриленко из Ямало-Ненецкого автономного округа перелет на отдых к Черному морю - в Сочи или Геленджик. Во время общения с президентом глава многодетной семьи рассказал о планах поехать с детьми на отдых на юг России на машине за 5 тыс. км. Путин отметил, что такая поездка была бы непростой.