Митрополит Иларион назвал Украинскую православную церковь самостоятельной

МОСКВА. 31 июля. /ТАСС/. Украинская православная церковь (УПЦ) незаслуженно подвергается нападкам на Украине за стремление сохранить единство с Русской православной церковью, при этом она является самостоятельной структурой с точки зрения административной, управленческой и финансовой, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

"Эта церковь подвергается незаслуженным нападкам, притеснениям, гонениям из-за того, что она стремится сохранить единство с Русской православной церковью. Это единство имеет исторические корни, это единство обусловлено нашей общей верой, нашей общей историей. И в церковном отношении Украинская православная церковь самостоятельна, то есть она самоуправляема. Никакие решения в отношении украинской церкви не принимаются в Москве. Она сама выбирает своего предстоятеля, она сама избирает своих архиереев, эти избрания не согласовываются с Москвой, она независима в финансовом отношении, в административном отношении. Единственное, что сохраняется, - это историческая связь с центром в Москве, поминовение патриарха за богослужением, и утверждение избрания предстоятеля Патриархом Московским и всея Руси", - сказал владыка.

При этом УПЦ, ее епископат и церковный народ "едины в желании сохранять связь с Русской православной церковью, все это было очень ярко продемонстрировано тем крестным ходом, который состоялся в Киеве", уточнил митрополит.

Он напомнил о взаимоотношениях Русской православной церкви с УПЦ, комментируя вопрос о нападках на украинскую церковь со стороны некоторых украинских СМИ и политиков после проведенного крестного хода в Киеве в канун Дня Крещения Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Крестный ход, проведенный УПЦ 27 июля, собрал, по оценкам организаторов, около 350 тыс. участников. Шествие и праздничные богослужения возглавил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. В торжествах также приняли участие официальные делегации Антиохийской, Сербской и Чешской церквей, в которые входят как епископы, так и священники с мирянами. Поучаствовать в крестном ходе в День Крещения Руси в столицу Украины приехала также группа паломников из Черногории.