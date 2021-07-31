На Кубе устанавливают широкоугольный российский телескоп

ГАВАНА, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты кубинского Института геофизики и астрономии проводят установку российского автоматизированного широкоугольного телескопа, который будет применяться при проведении наблюдений за космическими телами и отслеживании космического мусора. Об этом в субботу пишет газета Granma.

Заместитель директора по науке Института геофизики и астрономии Сулия Барсена Фонсека сказала изданию, что "учреждение уделяет особое внимание исследованиям активности Солнца, принимая во внимание влияние, которое оно вызывает на многие сферах современной жизни". По ее словам, основное внимание в этом уделяется появлению и эволюции солнечных пятен.

По словам замдиректора, "в течение последних двух лет было усилено научное сотрудничество с несколькими подразделениями Российской академии наук, в частности, в сфере обновления технологий наблюдения и мониторинга солнечной активности, а также от небесных объектов, находящихся на разном удалении от Земли".

В 2017 году сообщалось о планах установки российского оборудования на двух кубинских астрономических обсерваториях.