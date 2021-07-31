Компания "Арван" подпишет с РФПИ соглашение о производстве "Спутник V" в Ливане

БЕЙРУТ, 31 июля. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "Арван" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подпишут во вторник 3 августа соглашение о производстве российской вакцины "Спутник V" в Ливане. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС вице-президент компании и исполнительный директор Рувейда Дхам. По ее словам, в церемонии подписания документа примут участие исполняющий обязанности министра промышленности Ливана Имад Хубалла и и. о. министра здравоохранения Хамад Хасан, которые прибудут в Москву 2 августа.

"Производство российского препарата будет налажено на фармацевтическом предприятии компании "Арван" в городе Джадра к югу от Бейрута", - рассказала Дхам. По ее словам, президент Ливана Мишель Аун "горячо поддерживает этот проект".

Дхам отметила, что ливанская компания обратились в марте к РФПИ с предложением рассмотреть вопрос о возможном производстве препарата "Спутник V" в Ливане. "Мы направили необходимую техническую документацию и вступили в контакты с экспертами из Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", - сказала она. По словам вице-президента, предприятие планирует производить свыше 30 млн доз ежегодно. "Нашей компании уже поступили запросы на российский препарат из соседних стран, в частности, из Сирии, Ирака и Египта, поэтому в будущем объем продукции может быть увеличен", - подчеркнула Дхам.

Ранее в 2018 году "Арван" получила сертификат качества для поставок на российский рынок трех видов лекарств. Цеха по производству медпрепаратов были проинспектированы комиссией по линии Министерства промышленности РФ.

5 февраля экспертный комитет при Минздраве Ливана одобрил экстренное использование "Спутника V". 7 марта исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что правительство предоставило ливанским частным фирмам разрешение на переговоры с фармацевтическими компаниями, производящими вакцины против коронавируса. По его словам, такие полномочия получили 20 местных предприятий, 13 из них планируют оформить контракты с Россией.

Вакцинация против коронавируса российским препаратом "Спутник V" началась в Ливане 30 марта. Председатель Ливано-российского делового совета Жак Сарраф сообщил ТАСС, что частный медицинский сектор пришел на помощь государству в борьбе с пандемией. Первые прививки были сделаны работникам национальной авиакомпании Middle East Airlines.