В Японии четвертый день подряд обновляется суточный антирекорд заражений COVID-19

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Власти Японии, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, подтвердили за прошедшие сутки 12 342 случая заражения коронавирусом, что стало очередным антирекордом. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo .

В среду было зарегистрировано 9 576 случаев заражения, в четверг - 10 699, в пятницу - 10 743.

В субботу суточный антирекорд числа инфицированных был также обновлен в Токио - 4 058. До этого максимум в японской столице был зафиксирован в четверг - 3 865 случаев.

Правительство Японии объясняет ухудшение эпидемической обстановки распространением дельта-штамма. Между тем власти указывают на преобладающее число молодежи среди инфицированных, связывая это с активным проведением вакцинации пожилого населения. Кроме того, кабмин не признает возможной связи токийской Олимпиады с ростом числа зараженных. Так, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 30 июля сообщил журналистам, что не считает Игры источником распространения инфекции, поскольку, по его словам, организаторы приняли тщательные меры по недопущению пересечения прибывших в страну иностранцев с местными жителями.

В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.