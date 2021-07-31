Петербургские эксперты-зооволонтеры проведут стажировку для коллег из регионов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Петербургские эксперты - волонтеры благотворительного фонда помощи бездомным животным "Я свободен" проведут стажировку для зооволонтеров из регионов России на базе центра спасения лошадей "СвободаЦентр", расположенного в Ленинградской области и являющегося проектом фонда. Участники стажировки узнают о деталях законодательства по обустройству приютов и особенностях волонтерской деятельности в них, рассказала ТАСС директор фонда Ольга Ватомская.

"На стажировке в "СвободаЦентре" эксперты нашего фонда из Петербурга расскажут волонтерам-участникам из регионов России о деталях законодательства по благоустройству приютов, о работе в них, о правилах устройства животных из приютов в семьи. В течение недели волонтеры посетят множество лекций, практикумов в центре и в приютах для кошек и собак. Стажировку организовала Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) в рамках всероссийской программы мобильности волонтеров", - сказала она.

Знания, полученные на стажировке, волонтеры смогут использовать для продвижения зоозащитных инициатив в своих регионах. Участники узнают и о различных методиках пет-терапии, которые активно применяются в "СвободаЦентре": там люди, имеющие физические и ментальные заболевания, могут пройти терапию, ухаживая за спасенными из сложных ситуаций лошадями, гуляя с ними.

Стажировка пройдет на базе "СвободаЦентра" в Ленинградской области с 12 по 19 сентября. Участие в ней бесплатное. "Заявку на участие могут подать специалисты добровольческих (волонтерских), общественных объединений, лидеры СО НКО, представители органов исполнительной власти, курирующие добровольчество", - сказала Ватомская. В настоящее время подано уже более 150 заявок. Специалисты АВЦ после окончания приема заявок 5 августа рассмотрят анкеты и выберут участников.

Петербургские эксперты фонда, среди которых и сама Ватомская, имеют большой опыт работы в сфере зооволонтерства. "Наш фонд оказывает ресурсную помощь приютам Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Подмосковья. Опыт "СвободаЦентра", где спасенные от гибели и подвергавшиеся издевательствам животные помогают людям с различными заболеваниями, может быть внедрен и в других регионах России", - отметила директор фонда.

"СвободаЦентр" - проект благотворительного фонда "Я свободен", основанного в 2016 году. Фонд спасает лошадей от гибели на бойнях, из городских прокатов. После лечения животных отдают новым хозяевам или оставляют в центре. В октябре прошлого года центр благодаря поддержке правительства Ленинградской области получил свою землю в Кингисеппском районе. В начале 2021 года центр выиграл грант в размере почти 3 млн рублей в конкурсе Фонда президентских грантов. Благодаря средствам гранта фонду удалось построить комфортные конюшни.