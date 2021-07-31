Специалисты МЧС и волонтеры оказывают адресную помощь пострадавшим от паводка в Забайкалье

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС России вместе с волонтерами оказывают помощь жителям Забайкальского края, пострадавшим от паводков. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Забайкальском крае продолжаются аварийно-восстановительные работы и оказание адресной помощи населению в пострадавших от паводков районах. За последние сутки адресная помощь была оказана 15 раз", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, специалисты, проводят работы по расчистке территорий от мусора, доставке продуктов питания и медикаментов. Кроме того, они помогают людям перенести их вещи и эвакуировать домашних животных. "31 июля спасатели пожарно-спасательной части города Шилка и волонтеры продолжили работу по откачке воды с улицы Рабочая. Оставшаяся после прохождения паводка вода была направлена в бывшие озера, находящиеся в черте города. Они на данный момент служат емкостью для скопившейся на улицах города воды", - добавили в ведомстве.

Также в пострадавших от паводка населенных пунктах организована работа оценочных комиссий, которые составляют списки пострадавшего населения.

Паводки в Забайкальском крае с весны наносят ущерб домам и инфраструктуре. В июле подтопленными оказались более 2,6 тыс. домов, пострадали 6,7 тыс. человек, предварительная сумма ущерба составила 2,2 млрд рублей. Из-за подъема уровня воды также 23 июля был разрушен мост Транссибирской магистрали в Шилкинском районе, на восстановление движения у РЖД ушло 3 дня.