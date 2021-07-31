Волонтеры очистили от мусора часть берега и акваторию Лиговского канала в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Волонтеры, сотрудники комитета по природопользованию и местные жители очистили 1,5 км береговой полосы и акваторию Лиговского канала - одного из самых протяженных каналов Санкт-Петербурга. Субботник состоялся в рамках всероссийского экологического марафона "Дни зеленых действий", рассказали журналистам в пресс-службе комитета.

"Сегодня состоялся субботник на Лиговском канале. От наплавного и рассеянного мусора акваторию и береговую полосу очистили сотрудники комитета по природопользованию, ГУП "Экострой" и ГУП "Пиларн", депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также местные жители и волонтеры. Участники акции привели в порядок 1,5 километра береговой полосы", - говорится в сообщении.

Участники акции собрали около 14 куб. м мусора. Помимо обычного мусора, волонтеры собрали и опасные отходы - такие, как батарейки. Их собирали в специально оборудованный экомобиль.

Ранее сообщалось, что в адресную программу уборки петербургских акваторий в этом году вошло 334 объекта, с каждым годом их количество увеличивается. Программа позволяет улучшить экологические показатели водных объектов и внешний вид города в целом.

Лиговский канал - один из самых протяженных каналов Петербурга. Он был сооружен в 1718-1721 годах по проекту Г. Г. Скорнякова-Писарева для снабжения города питьевой водой, позже использовался для питания фонтанов Летнего сада. До наших дней сохранился участок канала протяженностью 11 км. Он выполняет дренажные функции и используется для водоснабжения.