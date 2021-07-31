Власти заявили, что турпоток в Саровскую обитель к 2026 году может вырасти в три раза

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Туристический поток в Саровскую и Дивеевскую обители к 2026 г. может увеличиться в три раза за счет участия Нижегородской области в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства". Такую оценку приводит пресс-служба вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

"Участие Нижегородской области в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит создавать инфраструктуру и увеличить туристический поток как в регион, так и непосредственно на территорию кластера "Арзамас - Дивеево - Саров". По расчетам, к 2026 году количество путешественников в Саровскую и Дивеевскую обители увеличится в три раза - до 1 млн человек в год", - отмечается в сообщении.

По словам вице-премьера, в селе Дивеево Нижегородской области, где расположен Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, активно развивается религиозный туризм. Ежегодно обитель посещает до 350 тысяч туристов со всей страны и из-за рубежа. Чернышенко напомнил, что 1 августа 1903 года состоялось официальное всероссийское прославление чудотворца в лике святых.

"Серафимо-Дивеевский монастырь должен стать крупнейшим мировым православным культурно-просветительским центром, и для этого есть все возможности. В рамках развития кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" здесь уже создается необходимая инфраструктура для туристов и паломников. Например, в этом году планируется завершить строительство северо-восточного обхода Дивеева, автостанции и перехватывающей парковки в селе. Здесь также идет строительство Саровских врат и духовно-просветительского центра имени преподобного Серафима Саровского", - сказал Чернышенко.

По его мнению, еще одним местом притяжения станет набережная. Работы по ее строительству и благоустройству планируется завершить в декабре. После их окончания Дивеево станет первым селом в России со своей набережной. "В целом реализация мероприятий по развитию кластера позволит повысить качество жизни людей, и, конечно, сделает это направление еще более привлекательным для туристов", - заключил он.

В аппарате вице-премьера также сообщили о том, что принято решение об интеграции в кластер "Арзамас - Дивеево - Саров" Темниковского района Республики Мордовия. Таким образом, будет создано единое межрегиональное туристическое пространство, которое обеспечит дополнительный интерес туристов и паломников к этим регионам, святыням и прекрасным природным объектам, расположенным на их территориях.