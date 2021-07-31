В Пятигорске отреставрируют историческое здание художественной школы

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Здание бывшей Городской думы Пятигорска, построенное больше 120 лет назад и являющееся объектом культурного наследия, отреставрируют. В настоящее время там располагаются художественная школа и детская библиотека, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе городской администрации.

"Проспект Кирова, 68 - здание бывшей городской Думы, построенное еще в 1896 году и являющееся объектом культурного наследия. Именно здесь сегодня располагаются художественная школа и детская библиотека. И вот хорошая новость: старинному зданию предстоит реконструкция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова из бюджета региона выделено более 8 млн рублей на разработку научно-проектной документации на реконструкцию памятника культуры. Затем специалисты приступят к обследованию объекта и подготовке необходимых документов.

"В связи с этим в оперативное управление художественной школе город передал историческое здание бывшей гостиницы "Центральная". Сюда переедут ребята и педагоги на период разработки ПСД [проектно-сметной документации] и последующей реконструкции основного здания школы", - сказано в пресс-релизе.